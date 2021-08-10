Российские власти внезапно начали обсуждать вопрос приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), созданной для защиты карточных расчетов в РФ от санкций в 2014 году, пишет «Коммерсант» . Собеседники в Минфине и на финансовом рынке уверены, что момент для приватизации настал, причем компания может рассчитывать на успешное публичное размещение акций.

О том, что приватизация НСПК уже обсуждается Минфином, рассказали участники рынка. Источники в Минфине эту информацию подтвердили, подчеркнув, что конкретики пока мало, но есть принципиальное понимание, что это нужно делать, и сейчас ведется разработка концепции. Собеседники отметили, что тему приватизации НСПК поднял на закрытом консультативном совете по вопросам развития национальной платежной системы при главе ЦБ Эльвире Набиуллиной заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров. В пресс-службе ФАС отметили: «Вопрос о приватизации НСПК и возможных ее вариантах требует тщательной проработки с учетом всех возможных рисков, ФАС не участвует в его обсуждении».

НСПК на 100% принадлежит Банку России. На данный момент по закону его доля не может быть снижена менее чем до 50% плюс 1 акции. Вопрос приватизации НСПК периодически поднимается отдельными представителями рынка, отмечают в Центробанке, такая дискуссия ЦБ с Минфином и ФАС сегодня не ведется. На горизонте трех — пяти лет этих изменений в акционерной структуре НСПК в ЦБ не планируют.

По словам собеседников, пока вопрос действительно не вышел на уровень межведомственного обсуждения. «Рынок обсуждает эту идею с Минфином», — рассказал один из собеседников. «Есть две основные идеи: передать 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платежного рынка», — уточнил один из источников. Однако Минфину больше нравится вариант приватизации 100% компании в рамках IPO. Эксперты уверены, что приватизация НСПК снимет конфликт интересов: «ЦБ и регулирует рынок платежных систем, и владеет одним из игроков этого рынка», — пояснил глава Ассоциации электронных денег Виктор Достов.

НСПК была создана в 2014 году, и за прошедшие годы ЦБ много сделал для ее развития. В 2015 году начала эмитировать карты «Мир». По объему платежей «Мир» занял 24% российского рынка. В настоящее время все платежи внутри России систем Visa и Masterсard проходят через НСПК. НСПК является оператором Системы быстрых платежей. Согласно отчетности по РСБУ, выручка НСПК за 2020 год выросла на 37,5% до 22,23 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 8,23 млрд рублей, почти в 1,5 раза выше 2019 года.

Независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков напомнил, что возможная приватизация НСПК была объявлена законодателем еще в 2014 году. В 2016 году регулятор даже обозначал срок — после 2017 года, но потом этот вопрос неоднократно переносился. «НСПК создавалась в форме акционерного общества, именно исходя из дальнейших планов по приватизации», — обратил внимание председатель совета директоров платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов. По мнению основателя ChronoPay Павла Врублевского, госуправление было хорошим началом, но для дальнейшего роста компании, безусловно, ей нужен частный капитал. «НСПК уже хорошо зарекомендовала себя на рынке, и, я полагаю, ее приватизация скажется положительно на дальнейшем развитии и росте бизнеса компании», — сказал независимый эксперт на платежном рынке Андрей Вылегжанин.