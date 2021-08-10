Комитет Банка России по стандартам брокерской деятельности в понедельник, 9 августа, согласовал изменения в базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов, предусматривающие тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов при приобретении ими сложных финансовых инструментов, а также вопросы тестирования. Как сообщает Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), документ будет передан на утверждение КФН Банка России.

С 1 октября 2021 года вводится обязательное тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов при их намерении приобрести сложный финансовый инструмент, стандарт предусматривает 11 видов таких инструментов.

В отношении паев иностранных ETF тестирование будет введено с 1 апреля 2022 года, в отношении остальных десяти видов сложных инструментов стандарты позволяют начать тестирование уже с 1 сентября 2021 года.

Тест по каждому виду сделок содержит семь вопросов, из которых четыре — на знания и три — на самооценку инвестора. Для ответов в блоке вопросов на знания инвестору будут предложены четыре варианта ответа. Для положительного результата тестирования нужно будет правильно ответить на все четыре вопроса блока проверки знаний.

Тестирование неквалифицированных инвесторов будет проводиться в следующих случаях:

При совершении необеспеченных сделок. При приобретении производных финансовых инструментов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов. При заключении договоров РЕПО. При приобретении структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов. При приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов. При приобретении облигаций российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Банком России. При приобретении облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Банком России. При приобретении облигаций со структурным доходом. При приобретении акций, не включенных в котировальные списки. При приобретении иностранных акций. При приобретении паев иностранных ETF.

Также разработанный проект предполагает внесение следующих изменений в базовый стандарт:

Определение порядка предоставления инвесторам информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным акциям и паям ETF. Определение порядка предоставления уведомления о рискованном поручении (в случае отрицательного результата тестирования, при желании инвестора тем не менее совершить сделку), порядок направления инвестором заявления о принятии рисков. Установление перечня критериев, соответствие которым необходимо для лиц, раскрывающих информацию об изменении значений базового актива внебиржевых производных финансовых инструментов (до 1 апреля 2022 года возможность заключения таких договоров физическими лицами — неквалифицированными инвесторами ограниченна). Определение порядка и формы информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях такого признания. Определение порядка информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве отказаться от указанного статуса и последствиях такого отказа.

Документ подготовлен саморегулируемыми организациями (НАУФОР и СРО НФА) и после согласования комитетом по стандартам брокерской деятельности должен быть утвержден Банком России.