Комитет Банка России по стандартам брокерской деятельности в понедельник, 9 августа, согласовал изменения в базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов, предусматривающие тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов при приобретении ими сложных финансовых инструментов, а также вопросы тестирования. Как сообщает Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), документ будет передан на утверждение КФН Банка России.
С 1 октября 2021 года вводится обязательное тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов при их намерении приобрести сложный финансовый инструмент, стандарт предусматривает 11 видов таких инструментов.
В отношении паев иностранных ETF тестирование будет введено с 1 апреля 2022 года, в отношении остальных десяти видов сложных инструментов стандарты позволяют начать тестирование уже с 1 сентября 2021 года.
Тест по каждому виду сделок содержит семь вопросов, из которых четыре — на знания и три — на самооценку инвестора. Для ответов в блоке вопросов на знания инвестору будут предложены четыре варианта ответа. Для положительного результата тестирования нужно будет правильно ответить на все четыре вопроса блока проверки знаний.
Тестирование неквалифицированных инвесторов будет проводиться в следующих случаях:
- При совершении необеспеченных сделок.
- При приобретении производных финансовых инструментов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- При заключении договоров РЕПО.
- При приобретении структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- При приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- При приобретении облигаций российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже уровня, установленного Банком России.
- При приобретении облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Банком России.
- При приобретении облигаций со структурным доходом.
- При приобретении акций, не включенных в котировальные списки.
- При приобретении иностранных акций.
- При приобретении паев иностранных ETF.
Также разработанный проект предполагает внесение следующих изменений в базовый стандарт:
- Определение порядка предоставления инвесторам информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным акциям и паям ETF.
- Определение порядка предоставления уведомления о рискованном поручении (в случае отрицательного результата тестирования, при желании инвестора тем не менее совершить сделку), порядок направления инвестором заявления о принятии рисков.
- Установление перечня критериев, соответствие которым необходимо для лиц, раскрывающих информацию об изменении значений базового актива внебиржевых производных финансовых инструментов (до 1 апреля 2022 года возможность заключения таких договоров физическими лицами — неквалифицированными инвесторами ограниченна).
- Определение порядка и формы информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о последствиях такого признания.
- Определение порядка информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве отказаться от указанного статуса и последствиях такого отказа.
Документ подготовлен саморегулируемыми организациями (НАУФОР и СРО НФА) и после согласования комитетом по стандартам брокерской деятельности должен быть утвержден Банком России.