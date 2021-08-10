Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 850,29 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,48% и равнялся 1 649 пункта.

Российский рынок продолжит попытки роста, допускает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны», — поясняет эксперт.

Она напоминает, что индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли выйти из утреннего минуса и перешли к повышению, стремясь в район 3 875 и 1 670 пунктов. «Краткосрочный импульс к росту на рынке на данный момент подтверждается, но в то же время потенциал повышения выглядит ограниченным, а у обозначенных выше сопротивлений покупателям понадобится больше уверенности. Ориентир по индексу Мосбиржи на день — 3 780—3 880 пунктов», — говорит аналитик.