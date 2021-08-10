Минэкономразвития направило в правительство доклад об эффективности реализации госпрограмм за первое полугодие 2021 года, согласно которому высокая эффективность — более 92% — отмечена только по 13 из 45 госпрограмм, которые выполняются в России (в прошлом году таких госпрограмм было семь), пишут «Ведомости» .

Еще по 13 госпрограммам отмечена эффективность реализации выше среднего (от 82% до 92%), по девяти – ниже среднего (от 61% до 82%), низкая эффективность (менее 61%) зафиксирована по шести госпрограммам; в среднем эффективность реализации госпрограмм в первом полугодии составила 80,3% (это выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 1,8 процентного пункта).

Эффективность оценивается на основе исполнения контрольных событий госпрограммы (от этого зависит 80% показателя) и соблюдения исполнителем требований по ее администрированию (еще 20%); среди наиболее эффективных, например, программы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений, по управлению государственным и материальным резервом, по социальной поддержке граждан, по обеспечению государственной безопасности, по развитию атомного энергопромышленного комплекса, по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности (100%).

При этом по четырем госпрограммам не удалось провести анализ: по программам «Развитие здравоохранения» (Минздрав) и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Минстрой) не были утверждены планы мониторинга, а также с грубым нарушением установленного срока предоставлена отчетность по программам «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Минпромторг) и «Охрана окружающей среды» (Минприроды), указывается в отчете.

В числе аутсайдеров по уровню эффективности госпрограмма Минпромторга «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (37,9%): контрольные мероприятия по этому направлению выполнены на 12,5%, в частности, не осуществлена регистрация и вывод на рынок лекарственного средства алпростадил; другой антилидер — программа Минздрава «Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» (эффективность — 40%): кассовое исполнение по этой программе оказалось нулевым, из-за того что средства на ее реализацию не были доведены до Минздрава, указывается в отчете.