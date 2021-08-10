Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ярослава Омелая заместителем председателя правления Пенсионного фонда РФ. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
«Назначить Омелая Ярослава Владимировича заместителем председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
До этого, напоминает ТАСС, Омелай занимал должность директора департамента информационных технологий Министерства труда и социальной защиты России.