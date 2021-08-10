Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился к Банку России с критикой новой «радикальной» версии требований к сегменту; по мнению рынка, она создает несоразмерный регуляторный арбитраж с другими фининститутами и негативную практику регулирования актом ЦБ гражданско-правовых отношений, которые описываются Гражданским кодексом, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что предметом недовольства страховщиков стала новая версия проекта указания ЦБ о минимальных требованиях к страхованию жизни. Документ содержит коэффициенты возмещения в зависимости от возраста клиентов: страховщики обязаны будут выплачивать по риску смерти лицам до 30 лет до 880% уплаченных ими взносов, а лицам от 60 до 65 лет — от 110%. Кроме того, инвестдоход по страховым продуктам должен рассчитываться только из ценных бумаг, которые доступны неквалифицированным инвесторам, без потерь договор можно расторгнуть до третьего взноса.

Как говорится в письме президента ВСС Игоря Юргенса зампреду Центробанка Владимиру Чистюхину, большинство предложений страховщиков принято не было, каждая новая версия проекта указания «ухудшала подход к регулированию страхования жизни». Кроме того, по мнению ВСС, предложенный ЦБ подход является достаточно радикальным и направлен исключительно на страхование жизни, что создает несоразмерный регуляторный арбитраж с иными финансовыми институтами.

Центробанк переписал требования к продуктам по страхованию жизни ЦБ опубликовал новую версию проекта указания «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни», пишет «Коммерсант» , уточняя, что это уже третья редакция проекта. По итогам первой страховщики говорили о схлопывании рынка страхования жизни, после второй — о существенном усложнении продаж.

«Проект указания создает негативную практику, при которой нормативный акт Банка России будет регулировать гражданско-правовые отношения и институты, которые являются объектами регулирования Гражданского кодекса: право страховщика на оценку риска, существенные условия договора», — говорится в обращении страховщиков в ЦБ.

На рынке указывают на то, что международная практика регулирования страхования жизни не знает такой радикальности, которую предлагает регулятор, обозначая суммы выплат для каждого возраста и ограничивая страховщиков в расчете доходности малым низкодоходным перечнем инструментов.

Существенной для компаний является и скорость вступления в силу новых требований: регулятор заложил на это 90 дней, в то время как рынку придется изменить продуктовую линейку, перенастроить операционные процессы и отчетность, доработать информационные системы. «Потенциальную позицию Банка России, состоящую в том, что обсуждение велось на протяжении нескольких месяцев и страховое сообщество должно было использовать данное время для перестройки процессов, считаем неправильной, так как каждая новая версия проекта указания принципиально меняла области и направление регулирования», — считают в ВСС.