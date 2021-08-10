Российская экономика проявляет в 2021 году признаки умеренного роста. Об этом заявили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в промежуточном докладе о развитии экономики в период с марта по июль текущего года, тезисы которого опубликованы во вторник.



«Признаки умеренных темпов роста наблюдаются в российской экономике», — отмечают специалисты организации.

Авторы доклада также указали, что Китай сохраняет темпы экономического развития, стабильность демонстрирует Индия. Умеренные темпы роста наблюдаются в США, Японии и Канаде. «Аналогичные сигналы демонстрирует экономика Великобритании и зоны евро», — подчеркивают эксперты. Во Франции, по их информации, «также наблюдается тенденция умеренного роста, не достигающая, однако, общих показателей».

Авторы доклада предупреждают, что, «несмотря на постепенную отмену в некоторых странах ограничений, связанных с коронавирусом и развитием кампании вакцинации, факторы неуверенности могут и далее вызывать более значительные, чем обычно, колебания составляющих индикаторов роста». По мнению экспертов, «это предполагает осторожность в оценках, которые должны восприниматься скорее как сигналы, чем как точные указатели степени экономической активности».