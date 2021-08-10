Количество раскрытых во II квартале счетов эскроу снизилось по сравнению с I кварталом почти на треть и составило 29 тыс., следует из материалов Банка России о проектном финансировании строительства жилья во II квартале 2021 года.

«Раскрыто 29 тыс. счетов эскроу на сумму 105 млрд рублей, что несколько ниже I квартала (43 тыс. счетов на 122 млрд рублей) и связано со снижением объема введенных в эксплуатацию объектов, строящихся по схеме с эскроу», — говорится в материале.

При этом, по данным на 1 июля, всего раскрыты 121 тыс. эскроу-счетов, по ним застройщикам перечислено 353 млрд рублей средств дольщиков. Также отмечается, что по итогам II квартала объем средств на счетах эскроу достиг 2,2 трлн рублей, увеличившись на 36% (587 млрд рублей). Средняя процентная ставка для застройщиков по проектному финансированию по итогам II квартала установилась на уровне 2,9%.

Кроме того, объем проектов, строящихся по проектному финансированию с использованием механизма счетов эскроу, вырос на 20%, или 10,7 млн кв. м, и достиг 64 млн кв. м. «Динамика перехода на эскроу в регионах разная в силу особенностей рынков жилья, но во всех федеральных округах по итогам квартала проекты по схеме с эскроу составляют более 50% портфеля», — добавляется в материале Банка России.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.