Банк России установил официальные курсы валют на 11 августа.

Курс доллара повысился на 8,84 копейки, составив 73,5962 рубля (73,5078 рубля на 10 августа). Курс евро снизился на 8 копеек, до 86,3578 рубля (с 86,4378 рубля на 10 августа).

На Московской бирже на 13:29 мск курс доллара расчетами «завтра» подешевел на 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро потерял 15 копеек, валюты стоят 73,64 и 86,3 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,5—73,72 рубля за доллар и 86,26—86,53 рубля за евро.