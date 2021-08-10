В августе 2021 года Газпромбанк впервые опубликует отчет, подготовленный в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI), рассказала первый вице-президент финорганизации Наталья Третьяк в интервью «Коммерсанту» .

«В августе этого года банк впервые опубликует отчет, подготовленный в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности. Не буду скрывать: для нас это новый опыт, и он не был легким. Проведенный анализ показал, что достаточно значительный объем информации Газпромбанком прежде не раскрывался. Пришлось провести большую работу по сбору, оценке и систематизации необходимой информации», — пояснила она.

Первый вице-президент добавила, что отчет уже подготовлен и сейчас завершается его внешний аудит. «Он отражает результаты деятельности банка в области устойчивого развития по итогам 2020 года, а также включает значимые события предыдущего периода и первого полугодия 2021 года», — сообщила она.

По словам Третьяк, в отчете содержится информация о стратегии Газпромбанка в области устойчивого развития и системе управления данными вопросами, о практике ответственного инвестирования (включая портфель инвестиционных проектов в сфере ESG), принципах работы с клиентами и работе по развитию персонала и поддержке социально значимых проектов.