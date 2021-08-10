Сборы «Ингосстраха» за январь — июнь 2021 года выросли на 18% к аналогичному периоду 2020 года и составили 65,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба страховой компании.

Как указано в пресс-релизе, по операциям прямого страхования было получено 60,5 млрд рублей (рост на 20%), по операциям входящего перестрахования — 5 млрд рублей (соответствует показателю первого полугодия 2020 года).

Общий объем выплат «Ингосстраха» за первое полугодие 2021 года составил 28,9 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выплаты по операциям прямого страхования составили 27 млрд рублей (рост на 13%), по операциям входящего перестрахования — 1,9 млрд рублей (рост в 2,6 раза).

Инвестиционный доход компании за январь — июнь 2021 года составил 4,4 млрд рублей (рост на 20%). Прибыль после налогообложения за этот же период — 4,5 млрд рублей.

ОСАГО Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В пресс-релизе отмечается, что, заняв первое место на рынке автокаско по итогам I квартала 2021 года, компания продолжила рост в данном сегменте: по результатам первого полугодия «Ингосстрах» собрал 16,7 млрд рублей (рост на 26,3%). Также компания увеличила сборы на рынке ОСАГО на 13,7% — до 13,3 млрд рублей, в сегменте корпоративного страхования без учета перестрахования — на 19%, до 18,2 млрд рублей, страхования имущества граждан — на 18,3%, до 2 млрд рублей.

Объем активов «Ингосстраха» по итогам первого полугодия 2021 года составил 214,5 млрд рублей, что на 8% выше показателей на 31 декабря 2020 года. Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, составили 97,4 млрд рублей (прирост к 31 декабря 2020 года — 9%), а собственный капитал — 91,2 млрд рублей (прирост к 31 декабря 2020 года — 4%).