Рубль в июле ослаб к доллару и корзине ключевых иностранных валют и немного укрепился к евро, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — июле 2021 года» .

По номинальному курсу рубль в июле ослаб к доллару по сравнению с июнем этого года на 1,9%, по реальному — на 2,5%. По реальным курсам Центробанк изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

По сравнению с декабрем 2020 года рубль укрепился к доллару на 0,2% по номинальному курсу и, по оценке, на 0,1% по реальному.

В январе — июле 2021 года рубль оказался слабее по отношению к доллару, чем в аналогичный период 2020-го, на 6,4% по номинальному курсу и на 4,7% по реальному.

Средний номинальный курс доллара в июле текущего года составил 73,92 рубля против 72,51 рубля в июне. Средний курс с начала текущего года — 74,22 рубля за доллар.

Укрепление рубля к евро в июле по отношению к предыдущему месяцу составило 0,1% по номинальному курсу и столько же — 0,1% — по реальному. По сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано укрепление на 3,1% по номинальному курсу, а по реальному оно оценивается в 5%.

В январе — июле 2021 года курс рубля к евро снизился на 13,8% в годовом выражении по номинальному курсу и на 10,2% по реальному.

Средний номинальный курс евро в июле 2021-го составлял 87,38 рубля против 87,45 рубля в июне. Средний номинальный курс за семь месяцев с начала текущего года — 89,23 рубля за евро.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам уменьшился в июле по сравнению с июнем этого года на 0,6%, реальный, по оценке, — также на 0,6%. По сравнению с декабрем-2020 укрепление рубля составило 2,1% и 3,6% соответственно. Ослабление в январе — июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года равнялось 10% по номинальному курсу и оценивается в 7,6% по реальному.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2021 году на базе курсов валют 41 ключевого торгового партнера РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами страны сейчас являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США. В 2020-м показатель рассчитывался на базе курсов валют 43 стран, а пятое место занимала Италия.