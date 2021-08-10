Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — июле 2021 года выросло относительно соответствующего периода 2020-го, а чистый отток капитала частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) за семь месяцев остался практически на уровне аналогичного прошлогоднего периода, свидетельствует представленная Банком России «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — июле 2021 года».

По предварительной оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — июле 2021 года достигло 51,7 млрд долларов США, что стало более высоким значением не только относительно соответствующего уровня 2020-го, но и относительно показателя текущих трансграничных операций 2019 года.

«Заметно (в полтора раза) вырос профицит торгового баланса в результате опережающего роста стоимостных объемов энергетического и неэнергетического экспорта по сравнению с импортом товаров. Совокупный дефицит других компонентов счета текущих операций изменился несущественно по сравнению со значением показателя сопоставимого периода прошлого года», — отмечается в аналитическом комментарии регулятора.

Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе — июле 2021 года, по предварительным данным, осталось практически на уровне аналогичного периода 2020-го, составив 34,9 млрд долларов США. «Вместе с тем заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами», — поясняют в Центробанке.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Из материалов к «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса» также следует, что резервные активы выросли на 14,5 млрд долларов США «главным образом вследствие операций с иностранной валютой, осуществляемых Банком России в рамках бюджетного правила».