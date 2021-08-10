Экспобанк повысил ставки по вкладам с возможностью пополнения и частичного снятия средств: «Экспо сберегательный счет» и «Экспо сберегательный план». Теперь доходность по ним составляет до 5,91% и до 6,81% годовых соответственно, сообщили в кредитном учреждении.

«Экспо сберегательный счет» и «Экспо сберегательный план» можно открыть на срок от 181 до 732 дней. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей.

По вкладу «Экспо сберегательный счет» в течение всего срока доступно как пополнение, так и частичное снятие средств. Минимальная сумма пополнения — 5 тыс. рублей. Частичное изъятие возможно при сохранении неснижаемого остатка (30 тыс. рублей для вкладов, открытых на сумму до 1,5 млн). В зависимости от срока доходность продукта «Экспо сберегательный счет» составляет до 5,8% с учетом капитализации. При открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей эффективная процентная ставка выше — до 5,91%.

Пополнить «Экспо сберегательный план» (минимум на 5 тыс. рублей) можно в течение срока действия вклада, за исключением последних двух месяцев. Для депозитов с выплатой процентов на текущий счет доступно однократное изъятие не более чем 10% от первоначально размещенной суммы, для вкладов с капитализацией также возможно снятие капитализированных процентов. В зависимости от срока эффективная процентная ставка составляет до 6,7%. По вкладу от 1,5 млн рублей доходность выше — до 6,81% с учетом капитализации.