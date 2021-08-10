Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительными изменениями, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 0,71% и составил 3 862,32 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,33% — до отметки 1 646,47 пункта.

Наиболее заметный рост котировок показали бумаги HeadHunter Group (5,41%), «Роснефти» (2,83%), Globaltrans (2,58%), «Новатэка» (2,25%), «ЛУКОЙЛа» (2,08%), падение — бумаги Ozon (минус 2,11%), «Норникеля» (минус 1,29%), «ФосАгро» (минус 1,01%), Polymetal (минус 0,9%) и «Полюса» (минус 0,8%).



«На мировых фондовых и сырьевых биржах во вторник преобладал оптимизм, но по нефтяным ценам повышение носило коррекционный характер и, значит, может завершиться уже в ближайшие сессии. В остальном покупатели на фондовых площадках по-прежнему не спешат закрывать позиции, несмотря на близость рекордных максимумов и неопределенность перспектив мировой экономики из-за распространения штамма «дельта», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она обращает внимание на то, что «индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии остались в плюсе, при этом рублевый индикатор достиг максимума с первой половины июля — 3 867 пунктов. Долларовый индекс стушевался у 1 655 пунктов ввиду ослабления рубля».



«В целом рынок подошел к важным краткосрочным сопротивлениям (3 870 пунктов по индексу Мосбиржи), преодоление которых может ускорить в том числе среднесрочное повышение. У текущих уровней можно говорить об опасности нисходящей коррекции при отсутствии фундаментальных факторов роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 810—3 910 пунктов», — пишет эксперт.