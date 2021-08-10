Рубль потерял позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 73,9 рубля, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,62 рубля (плюс 17 копеек).

В ходе торгов было проведено более 30 тыс. сделок с долларом почти на 1,8 млрд долларов и 5,4 тыс. сделок с евро на 288 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,5—74,05 рубля за доллар и 86,24—86,77 рубля за евро.

«В течение торгового дня рубль демонстрировал не вполне логичную динамику. Так, в утренние часы и первой половине дня индекс доллара заметно укреплялся на глобальных рынках и поднялся выше уровня в 93 пункта, однако на локальном рынке рубль сохранял небольшой плюс к американской валюте. Во второй половине торгов индекс USD еще немного укрепился, но ближе к окончанию рабочего дня скорректировался. Цены на нефть при этом резко ускорили свой рост и прибавляли около 2,8% по марке Brent. Однако рубль как будто перестал замечать динамику нефтяных котировок и снижался к доллару на 0,4%. В частности, еще до окончания рабочего дня USD поднимался выше 74 рублей — впервые за последние две недели. Отметим, что ослабление подобного рода (при росте цен на нефть) рубль, как правило, испытывает в периоды ужесточения санкционного фона, однако в целом заметных событий данного характера на рынке не наблюдалось, о чем также свидетельствовали достаточно стабильные ОФЗ. Частично снижение российской валюты было продиктовано преобладанием ухода от риска на валютных площадках развивающихся рынков», — отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.