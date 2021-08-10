Платежная система «Мир» в преддверии нового учебного года запустила совместную акцию с сетью магазинов «Детский мир». С 9 августа по 9 сентября 2021 года при оплате картой «Мир» покупок в любом из российских магазинов сети или на сайте «Детского мира» будет начисляться кэшбэк в размере 10%, сообщает пресс-служба платежной системы «Мир» во вторник, 10 августа. Для участия нужно зарегистрировать карту «Мир» на портале программы лояльности privetmir.ru.

В период проведения акции на одну зарегистрированную карту «Мир» можно вернуть в виде кэшбэка до 1 тыс. рублей.



Кроме того, до 9 сентября можно принять участие в квесте и розыгрыше призов, даже не совершая покупок. «На полках магазинов «Детский мир» можно будет найти рекламные материалы с изображением сундука с сокровищами и получить возможность выиграть денежные призы от 100 рублей до 3 тыс. рублей, а также главный приз — 100 тыс. рублей на счет карты «Мир». В разработанных для квеста рекламных материалах используется технология дополненной реальности, которая позволяет «открыть» сундук на смартфоне через сайт «мирсокровищ.рф» и проверить, какой приз в нем спрятан», — объясняют в ПС «Мир». Подробности можно прочитать на сайте программы лояльности.