Федеральная налоговая служба России планирует распространить единый налоговый счет на бизнес. Это следует из технического задания к контракту на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета», размещенному на портале госзакупок, передает ТАСС.

«В настоящее время институт «единого налогового платежа» распространяется только на физических лиц в части уплаты имущественных налогов (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) и налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации на добровольной основе. В целях снижения издержек государственного управления и повышения сервисной составляющей необходимо распространить указанный институт на всех участников налоговых правоотношений, предусмотрев его возможность посредством уплаты всех налогов, сборов, страховых взносов, установленных законодательством о налогах и сборах», — говорится в документе.

Согласно документу, концепция внедрения института единого налогового счета является основой развития нормативной базы, необходимой для упрощения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. «Общемировая тенденция в налоговом администрировании — создание комфортных условий для исполнения налоговой обязанности, в том числе использования современных финансовых технологий, — обозначает необходимость проведения научного исследования нормативной базы стран, внедривших у себя указанный институт или его элементы. Внедрение ЕНС позволит создать для плательщиков более комфортные условия и обеспечить своевременность исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также сократить время оформления расчетных документов», — отмечается в техническом задании.



По данным портала, начальная цена контракта составляет 4,638 млн рублей. Срок выполнения работы по контракту — не позднее 1 декабря 2021 года.