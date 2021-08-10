Минфин России в среду, 11 августа, проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа. Информация о предлагаемых выпусках размещена на сайте ведомства.

Так, Минфин предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с погашением 14 марта 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На другом аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года также в объеме остатков, доступных для размещения.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, уточняют в Минфине.

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