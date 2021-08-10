Агентство по страхованию вкладов в июле 2021 года направило 7,14 млрд рублей на расчеты с кредиторами 109 ликвидируемых банков. Как следует из сообщения на сайте АСВ, всего выплаты получили более 24,8 тыс. кредиторов.

С начала 2021 года выплаты от АСВ получили 108,2 тыс. кредиторов 222 ликвидируемых банков. Им агентство перечислило 46,36 млрд рублей.

По состоянию на 1 августа 2021 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 382 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48,1%. При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,7%, второй очереди — на 37%, третьей очереди — на 32,8%.

По состоянию на 1 августа 2021 года АСВ осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 344 кредитных организациях.