Минэнерго США незначительно понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году — с 68,78 доллара до 68,71 доллара за баррель. Об этом говорится в отчете управления энергетической информации Минэнерго США, передает ТАСС.

Ведомство также ожидает, что котировки нефти Brent с августа по ноябрь 2021 года составят в среднем 72 доллара за баррель. При этом в 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent снизится до 66 долларов за баррель на фоне продолжающегося роста добычи нефти странами ОПЕК+ и увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 65,93 доллара за баррель в 2021 году и 62,37 доллара в 2022 году.