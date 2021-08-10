Рубль теряет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,9725 рубля, что на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 07:49 мск стоил около 86,685 рубля (плюс 1,5 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,9175—74,0025 рубля за доллар и 86,67—86,7125 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.