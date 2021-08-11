В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей. Соответствующий законопроект глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в Госдуму 11 августа, об этом он написал в своем Telegram-канале .

Изменения предлагается внести в закон «О минимальном размере оплаты труда». «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц», — говорится в тексте документа, опубликованном на канале депутата.

По его мнению, нынешний уровень минимальной оплаты труда занижен. «В рейтинге стран мира по МРОТ Россия в 2020 году находилась на 95-м месте. Это ниже большинства стран Латинской Америки, многих государств Африки и ряда стран бывшего СССР. Но это не самое печальное, хуже то, что низкий МРОТ уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос, обеспечивая тем самым спад производства, тормозит рост зарплат и пособий. В итоге — «придерживает» показатели ВВП страны и во многом приводит к росту социальной напряженности», — пишет Нилов.



Напомним, С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Согласно этой методике расчета МРОТ, показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год.



Однако, считают авторы законопроекта, такой способ не привел к существенному увеличению МРОТ. «Несмотря на введение нового механизма установления минимального размера оплаты труда, его применение на практике к какому-либо существенному увеличению МРОТ не привело», — отмечает депутат. С начала текущего года МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц против 12 130 рублей в 2019 году, говорится в пояснительной записке.

«Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения, не сокращающейся многие годы в результате проводимой правительством целенаправленной политики сдерживания роста МРОТ», — поясняется в документе.

Там отмечается, что принятие законопроекта позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность.



По оценке депутатов, реализация инициативы потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1 трлн 162,5 млрд рублей.

