Поиск кредитной истории только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность, позволит получать кредиты недобросовестным заемщикам, пишет «Коммерсант» . Выходом из ситуации может стать внесение в число идентификаторов клиентской истории СНИЛС и ИНН, которые не меняются в течение всей жизни.

В конце прошлой недели Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России письмо, в котором отметил, что согласно положению 758-П поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Однако согласно постановлению правительства РФ №1205 с 16 июля вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно. По словам главы НСФР Андрея Емелина, теперь заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом. «При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества», — отметил он.

Для противодействия этому НСФР предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, которые не меняются на протяжении всей жизни заемщика. «Предложение мы отправили в Банк России, и если он внесет эти изменения в свое положение 758-П, то проблема будет решена. Положение Центробанка вступает в силу 1 января 2022 года, и к этому времени банки и БКИ должны успеть перенастроить системы», — пояснил Емелин.

В Банке России сообщили, что письмо НСФР находится на рассмотрении. «Предложенные подходы будут рассмотрены с учетом необходимости исключения рисков некорректного «связывания» кредитной истории различных субъектов (в историю одного лица не должна попасть информация, относящаяся к другому лицу) по итогам накопленной практики применения нормативных актов», — сообщили там. А также обратили внимание, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС предоставляются клиентами с их слов или переносятся из заполненной клиентом заявки без подтверждения оригиналами документов. «Впоследствии кредитор данную информацию зачастую не проверяет, в некоторых случаях это приводит к предоставлению в БКИ некорректных ИНН и СНИЛС», — сказали в ЦБ.

В Банке России обратили внимание и на то, что сведения о ранее выданных паспортах являются одним из способов корректно связать кредитную историю, но не единственным. Однако проблема заключается в том, что ИНН и СНИЛС не являются обязательными данными, которые необходимо сообщать в БКИ, ни по текущему ФЗ «О кредитных историях», ни по будущей редакции, вступающей в силу с 1 января 2022 года, заключил директор по правовым и корпоративным вопросам ГК Eqvanta Александра Новицкая.

Собеседник в банке из топ-50 указывает, что скоринговые модели действительно учитывают множество факторов помимо кредитной истории, в том числе данные о телефоне и даже об истории геолокации. Если мошенник с новым паспортом захочет набрать кредитов, то без кредитной истории он сможет получить только небольшие суммы до 100 тыс. рублей. «С каждым новом обращением в банк кредитный рейтинг будет ухудшаться и суммы снижаться, поэтому ему придется за один день обойти несколько банков. За такой срок можно подать заявку в три — пять банков, соответственно, он сможет рассчитывать на 300—500 тысяч рублей», — отметил собеседник, добавив, что такой заемщик скорее пойдет в МФО, где охотно выдают кредиты на небольшие суммы и менее строгий скоринг.