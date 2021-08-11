«Ростелеком» назначен единственным исполнителем осуществляемой Пенсионным фондом РФ в 2021—2023 годах закупки работ, связанных с созданием государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.



«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определить публичное акционерное общество «Ростелеком» единственным исполнителем осуществляемой Пенсионным фондом Российской Федерации в 2021—2023 годах закупки работ, связанных с созданием государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (первая очередь)», — указано в документе.

Уточняется, что «Ростелекому» для исполнения госконтрактов разрешено привлекать сторонних субподрядчиков при условии, что сама компания совместно со своими дочерними (зависимыми) обществами исполнит не менее 50% совокупного стоимостного объема обязательств по этим контрактам.

«Ростелеком» самостоятельно должен выполнить не менее 5% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам проекта, приходящегося на него и его дочерние предприятия.

Также документ определяет 30 июня 2023 года как крайний срок исполнения всех госконтрактов, связанных с созданием первой очереди госплатформы соцподдержки.