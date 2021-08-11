Регистрация по месту жительства в паспортах несовершеннолетних перейдет в электронный формат уже в 2022 году, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Дальнейшая цифровая трансформация социально значимых госуслуг позволит отказаться и от этих штампов в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах. Например, на первом этапе для несовершеннолетних регистрацию по месту жительства мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года», — сказала она в интервью «Российской газете ».

Ранее сообщалось о том, что отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях будут делать по желанию граждан. Из текста постановления правительства следует, что в паспорте в обязательном порядке будут производиться записи о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.