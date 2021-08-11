📰 Поставляемая из России в Европу электроэнергия подорожала, что дает стране шанс нарастить доходы от экспорта, пишут «Известия» . Средняя цена на энергетической бирже Северной Европы Nord Pool в июле уже превысила допандемийный уровень, а по сравнению с прошлым годом, согласно протоколу совещания в Минэнерго от 27 июля, стоимость ресурса выросла в 22 раза (в пандемию были зафиксированы даже отрицательные цены) и составила 54,6 евро за 1 МВт/ч. В прошлом году стоимость электроэнергии для североевропейских стран была на уровне 2,5 евро за 1 МВт/ч, сказано в протоколе. В Минэнерго заявили, что в 2020 году электроэнергия дешевела, а в 2021-м стоимость ресурса выросла на фоне роста потребления и подорожания энергоносителей в Европе. Июльская ценовая динамика сохранится и в августе, считают в ведомстве. По мнению экспертов, наблюдаемая в Европе тенденция роста цен на электричество почти общемировая, за исключением стран, где тарифы регулируются государством. При этом принятая у нас модель рынка с выделением двух товаров — электрической энергии и мощности — позволяет частично хеджировать риски резких колебаний цен за счет оплаты постоянных затрат станций в составе платежей за мощность, отметили они.

📰 По итогам шести месяцев текущего года объем сделок M&A на российском рынке составил почти 17,2 млрд долларов, что на 16,5% выше прошлогоднего показателя, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования агентства AK&M. Причем количество сделок выросло почти на 39% и составило 294 единицы, кроме того, увеличилось и число крупных сделок: за отчетный период было четыре сделки стоимостью более 1 млрд долларов, тогда как год назад — три сделки. Лидерами по количеству и объему сделок остались строительная отрасль и IT. При этом компании с российскими акционерами стали использовать для приобретения новых активов механизм SPAC. Хотя этот инструмент является рискованным, его использование может привести к росту числа сделок M&A, уверены эксперты. В ближайшие полгода-год, по заявлениям самих компаний, ожидается завершение около 30 сделок стоимостью выше 100 млн долларов. В основном это строительные активы, также ожидается рост числа крупных сделок в торговле, электроэнергетике и телекоммуникациях, отмечают аналитики.

📰 Власти не заложили бюджетных средств на субсидирование продаж электромобилей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на драфт паспорта федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Так, согласно документу, общий бюджет до 2024 года оценивается в 121,2 млрд рублей против обозначенных в концепции 203,2 млрд рублей, до 2030 года — 591,2 млрд рублей против 803,7 млрд рублей. До 2024 года в рамках проекта планируется привлечь 9,6 млрд рублей из федерального бюджета и еще 38 млрд рублей из ФНБ, хотя в концепции МЭР из ФНБ рассчитывали привлечь 20 млрд рублей, из бюджета — 50,2 млрд рублей. В Минпромторге сказали, что 8,1 млрд рублей бюджетных средств пойдут на софинансирование затрат по созданию быстрых зарядных станций, еще 1,5 млрд рублей — на испытательную базу для проектирования электромобилей. Средства ФНБ направят на софинансирование производств компонентов для электротранспорта, а также водородных топливных элементов, однако на поддержку спроса на электромобили пока средств не заложено, уточнили в ведомстве. По новой оценке, на льготные лизинг и кредитование необходимо 14,9 млрд рублей до 2024 года (110,9 млрд рублей до 2030 года).

📰 Доллар переходит в активное наступление, и оно обещает стать намного более выраженным, возможно даже для кого-то пугающим, в ближайшие недели, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, негативный сценарий для рубля предполагает ослабление российской валюты к доллару в случае уверенного и бесповоротного движения ФРС к нормализации монетарной политики. Краткосрочно это создает потенциал для снижения курса рубля к доллару до 75 рублей или даже 78 рублей в зависимости от реакции мировых рынков и скорости «сворачивания», отметил эксперт, однако в перспективе нескольких лет мы сохраняем весьма оптимистичные ожидания по рублю, добавил Купцикевич. То есть рост доллара к рублю в ближайшие недели или месяцы рискует стать последним шансом продать доллар выше 77 рублей на последующие несколько лет, заключил он.

📰 Отечественный рынок акций с начала недели показывает устойчивость к негативным внешним факторам, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные обзора старшего аналитика Альфа-Банка Джона Волша. Это связано с тем, что иностранные инвесторы обеспокоены стремительным распространением нового штамма коронавируса и введением карантинных мер в Китае и США. Индекс Московской биржи вырос 10 августа на 0,71% и превысил 3 860 пунктов, долларовый индекс РТС перевалил за 1 640 пунктов (+0,33%). Лидерами роста дневной сессии индекса Мосбиржи стали Headhunter (5,41%), «Роснефть» (2,83%) и грузовой перевозчик Globaltrance (2,5%). Драйвером роста рынка в целом аналитики считают акции СберБанка: и обыкновенные, и привилегированные растут десятый день подряд, что связано с хорошей отчетностью финансовой организации.

📰 Сейчас, несмотря на низкие ставки по ипотеке, инвестиция в недвижимость является рискованным вложением, рассказал «Российской газете» основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Во-первых, из-за перегретости рынка ипотеки в скором времени вполне возможен откат цен, которые выросли за полгода на 20%, отметил он. Во-вторых, возможен вариант, когда банки начнут пересматривать ставки даже для тех, кто купил квартиру с ипотекой за 7—8% годовых. По мнению эксперта, приобретение иностранной наличной валюты также рискованно: на фоне снижения курса доллара выгода таких инвестиций далеко не очевидна. Покупка крупной бытовой техники впрок (как произошло в декабре 2014 года из-за резкого падения рубля до 80 рублей за доллар) тоже не всегда оправдывает себя, подчеркнул Сидоров. Да, на фоне подорожания техники на 30—50%, как это прогнозируется, такие инвестиции будут правильными, однако закупаться впрок техникой, которая морально и технически устаревает через пару лет, не имеет смысла, уверен он. Для долговременных накоплений, для создания финансовой подушки безопасности к пенсии покупка монет из драгметаллов станет хорошим вложением и защитой рублевых средств от инфляции, подчеркнул Сидоров.