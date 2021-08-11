Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,36% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 876,11 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,33% и равнялся 1 651,87 пункта.

Российскому рынку акций неплохо было бы скорректироваться, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. «Внешний фон сегодня с утра не располагает к продолжению агрессивных покупок: слабо снижаются американские фьючерсы и нефть, в опасной близости от отметки 1,17 торгуется пара евро/доллар», — поясняет аналитик.

В то же время, продолжает он, не смогло пробить поддержку 1 720 долларов золото. По мнению аналитика, есть смысл рисковать и покупать как контракты на золото, так и акции золотодобывающих компаний в расчете на то, «что золото хотя бы сходит пощупать на прочность сопротивление 1 820 долларов». Однако стопы при таких покупках необходимы, добавляет Антонов.

Он напоминает, что вчера российский рынок акций продолжил поступательный рост. Индекс Мосбиржи потяжелел на 0,7%. В лидерах роста были «Роснефть» (+3,2%) и «ЛУКОЙЛ» (+2,1%), где отыгрывался отскок цен на нефть и решение властей не вводит запрет на экспорт бензина. Однако сильных надежд на продолжение подъема нефтянки эксперт не питает: «Цены на нефть пока не могут уверенно закрепиться выше 70 долларов за баррель, сценарий краткосрочного спуска в район 65 долларов остается в силе. Если верить Минэнерго США, то в ближайшие месяцы нефть будет торговаться в районе 72 долларов, а в следующем году снизится до 66 долларов из-за появления профицита предложения уже в первом квартале. В таких условиях не видим перспектив для роста нефтянки опережающими темпами».

Опять обновил исторические максимумы СберБанк. По мнению аналитика, бумага очень хорошая, и к концу года будет намного дороже нынешних 330 рублей. «Но безоткатный рост наблюдается восемь сессий подряд. Пора бы начинать фиксировать краткосрочную спекулятивную прибыль по «Сберу», — рассуждает Антонов. Он не исключает, что именно фиксация прибыли в СберБанке и по акциям нефтяных компаний приведет к небольшой коррекции индекса Мосбиржи.