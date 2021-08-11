Акционеры крупнейшего российского регистратора «НРК-Р.О.С.Т.» приобрели крупного игрока из смежного сегмента — Объединенный специализированный депозитарий (ОСД), пишет «Коммерсант» . Продажа спецдепа была обусловлена предстоящим уходом крупного клиента — НПФ «Достойное будущее» (ранее НПФ «Сафмар»), который объединяется с другими пенсионными фондами группы «Регион» — «Россиум».

Акционеры регистратора «НРК-Р.О.С.Т.» Олег Жизненко, Иван Тырышкин, Олег Савченко и Александр Москаленко в равных долях приобрели 100% акций ОСД, сообщил представитель регистратора. Смена акционеров была завершена 10 августа 2021 года. По его словам, новые собственники ожидают синергии в результате приобретения нового бизнеса и роста прибыли ОСД, в том числе за счет расширения спектра услуг, предоставляемых спецдепозитарием, благодаря возможностям «НРК-Р.О.С.Т.». Он отметил, что действующая команда спецдепозитария продолжит работу.

Спецдепозитарий осуществляет учетные и контрольные функции при работе с инвестфондами, паевыми фондами, НПФ на соответствие их деятельности и размещения их активов законодательству, а также функции по хранению активов страховых компаний. В настоящее время на рынке работают 25 спецдепозитариев. Согласно отчетности ОСД, выручка от оказания услуг и комиссионные доходы в 2020 году составили 484,8 млн рублей (четвертое место среди спецдепов), чистая прибыль — 148,1 млн рублей.

Гендиректор и совладелец «НРК-Р.О.С.Т.» Олег Жизненко уточнил, что рынок услуг спецдепозитариев наиболее близок к регистраторскому. К тому же законодатели недавно разрешили в одном юрлице иметь регистраторскую и спецдепозитарную лицензию. «Мы видим большую синергию. У многих бенефициаров наших крупнейших клиентов есть активы, требующие обслуживания в спецдепах. Но, чтобы зайти в этот сегмент, мы должны были приобрести игрока из первой пятерки, с сильной командой, с историей», — пояснил он.

Жизненко не раскрыл цену, за которую был куплен ОСД, однако отметил, что «не вышли из диапазона, в котором привыкли покупать, — от двух до пяти годовых прибылей». Исходя из последней отчетности, оценка находилась в диапазоне 300—750 млн рублей. Ранее источники оценивали ОСД из расчета трех годовых прибылей, то есть около 450 млн рублей. В эту стоимость входит капитал компании (300 млн рублей), а также лицензия и инфраструктура (оцениваются в 100—200 млн рублей).

Участники рынка говорят о диверсификации бизнеса крупнейшего регистратора. Для «НРК-Р.О.С.Т.» приобретение ОСД является продолжением экспансии в смежные области рынка, уверен гендиректор спецдепозитария «Инфинитум» Павел Прасс. По его словам, ОСД одномоментно принесет новому владельцу довольно значимую долю рынка спецдепозитарных услуг и клиентскую базу. Гендиректор «ВТБ Специализированный депозитарий» Илья Фомичев не исключает, что в результате сделки произойдет «синергия и развитие», но многое будет зависеть от стратегии и управленческой команды, подчеркнул он. Гендиректор регистратора «ДРАГА» Максим Мурашов отметил, что на рынке спецдепов есть очень сильные игроки с многолетним опытом и профессиональными командами, конкурировать с которыми будет довольно сложно.