Российский предприниматель Михаил Гуцериев вышел из акционерного капитала компании «Русснефть». Он владел 37,15% акций, говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.



Владельцем пакета акций стал брат предпринимателя Саит-Салам Гуцериев через кипрскую компанию Vemonar Holdings Ltd.

Ранее Великобритания внесла Михаила Гуцериева в санкционный список из-за его связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. До этого, еще 21 июня, против Гуцериева ввели санкции страны Евросоюза. При этом в сообщении компании отмечается, что трансакция с активами произошла 10 июня 2021 года, то есть за несколько недель до введения санкций со стороны ЕС.

Основной контроль в «Русснефти» по-прежнему принадлежит компаниям, связанным с «Сафмаром»: через ИК «Надежность» (4,95%), ЗАО «Млада» (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). «Веридж инвестментс лимитед» принадлежит 7,21% в уставном капитале.



Еще 8,48% принадлежат ВТБ, который выкупил их у банка «Траст» (принадлежит ЦБ). «Трасту», соответственно, принадлежит 19,23%. «Траст» получил эти акции «Русснефти» после санации Бинбанка, в котором у Гуцериева была доля. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46%. Прочие акционеры владеют 16,92% акций компании.