Согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курильских островах должны быть внесены в правительство до 1 сентября. Такое поручение премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал по итогам поездки в Сахалинскую область, следует из сообщения на сайте правительства.



Речь идет о дополнительных мерах поддержки предпринимателей в Сахалинской области. В частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.



«Согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах должны представить в правительство Минфин, Минвостокразвития, Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области. Срок — до 1 сентября», — говорится в поручении.

Как напоминает ТАСС , ранее Мишустин отмечал, что создание на Курилах режима свободной таможенной зоны поможет предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары. В свою очередь освобождение инвесторов от части налогов на территории островов, по его словам, коснется основных видов экономической деятельности, за исключением финансово-посреднической работы, производства подакцизных товаров и вылова ценных ресурсов.