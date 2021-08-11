Россия в 2021 году по объему товарооборота может выйти на уровень «доковидного» 2019 года, что свидетельствует о восстановлении экономики страны, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Булавина, платежи по импорту составили 2,031 трлн рублей, платежи по экспорту — около 900 млрд рублей.

«Хотел бы специально отметить, что прежде всего это связано с увеличением товарооборота. В этом году товарооборот за шесть месяцев составил 340 миллиардов долларов. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Тенденция такая, что стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Все это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается. Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года», — пояснил он.

Глава ФТС отметил, что среди основных партнеров РФ по взаимной торговле на первом месте находится Китай, затем идут Германия, Голландия, Белоруссия и Соединенные Штаты Америки.