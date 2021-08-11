Таможенная служба должна быть более гибкой, насыщенной искусственным интеллектом, но главное — связывать таможенные органы с внешними и внутренними партнерами при помощи «цифры». Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Наша главная цель — создать таможню будущего. Чтобы таможня была более гибкой, насыщенной искусственным интеллектом, но самое главное — она должна связать таможенные органы с внешними и внутренними партнерами «цифрой», — сказал он.

Булавин отметил, что в этом году вся таможенная система работает в условиях новых координат. «В прошлом году мы закончили широкомасштабное реформирование таможенной службы. Были созданы электронные таможни. 16 центров электронного декларирования, в которых сейчас сосредоточено все декларационное оформление. Появились таможни фактического контроля и посты фактического контроля», — отчитался глава ФТС.

По словам Булавина, в этом году перед ФТС стояла непростая задача: закончить этот переходный процесс и вывести таможенные органы на оптимальный режим работы.

«Результаты работы за первые шесть месяцев показывают, что мы с этой задачей справляемся. Все таможенное декларирование — 99,8% — сосредоточено в центрах электронного декларирования. В этом году мы уже оформили 2,7 миллиона деклараций, что на 17% больше, чем в прошлом году. Причем свыше 2 миллионов деклараций автоматически зарегистрировано. Около 680 тысяч деклараций автоматически выпущено. Автоматический выпуск — это четыре–пять минут. То есть каждая четвертая декларация в этом году выпускается в автоматическом режиме информационной системой, значит, быстро, просто и более объективно», — заключил он.