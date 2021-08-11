ВТБ повысил процентные ставки по вкладам «Новое время» и «История успеха».

По депозиту «Новое время» процентная ставка увеличилась на 0,39 процентного пункта и составляет 5,24% годовых при оформлении в отделении (на сумму от 30 тыс. рублей), 5,44% годовых — при оформлении онлайн (открывается на сумму от 1 тыс. рублей). При подключении опции «Сбережения» процентную ставку можно увеличить до 6,5% годовых. Срок вклада — 181 день.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

По депозиту «История успеха» ставка увеличилась на 1,4 п. п. и составляет 6,04% годовых при оформлении в отделении, 6,22% годовых — при оформлении онлайн. При подключении опции «Сбережения» процентную ставку можно увеличить до 7,5% годовых. Открывается вклад на сумму от 30 тыс. рублей сроком на 548 дней.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

Похожие предложения есть в других банках:

Эс-Би-Ай Банк: вклад «Свои правила с Банки.ру (ежемесячно)». Открывается на сумму от 30 тыс. рублей сроком на 181, 367, 548 и 730 дней. Ставка по депозиту составляет 6,24—6,93% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

РГС Банк: вклад «Дорога к цели». Открывается на сумму от 30 тыс. рублей на срок от 91 до 732 дней. Ставка по депозиту составляет 6,5—7,4% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.