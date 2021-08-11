Cуммарные премии по страхованию жизни по итогам первого полугодия 2021 года продолжают расти, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4%: с 193,9 млрд до 250,9 млрд рублей. Суммарные выплаты за полугодие превысили 140 млрд рублей, что в 1,58 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.



«Мы видим, что страхование жизни возвращается к тем темпам роста, которые мы привыкли видеть ранее: по итогам полугодия сборы выросли уже почти на треть, что существенно опережает все другие виды страхования. Причем этот рост происходит на фоне коронавирусного экономического кризиса, который наблюдается во многих отраслях. Это означает, что продукты страхования жизни действительно востребованы потребителями, являются хорошей защитой и надежным вложением денег для них», — сказал Игорь Юргенс.



Так, заметный рост наблюдается практически по всем продуктам по страхованию жизни. На 20,9% выросли сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ): с 83,4 млрд до 100,9 млрд рублей. На 25,1% — с 54,5 млрд до 68,1 млрд рублей — увеличились премии, собранные по накопительному страхованию жизни (НСЖ). На 67% больше было собрано в первом полугодии 2021 года по кредитному страхованию по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом (рост с 37,2 млрд до 62,1 млрд рублей). Сборы по прочим видам страхования выросли на 31,4%: с 15,1 млрд до 19,8 млрд рублей.

Львиная доля выплат пришлась на выплаты по инвестиционному страхованию жизни, они составили в первом полугодии 2021 года 109,3 млрд рублей и превысили совокупные сборы по этому виду страхования за тот же период. Также на 45,9% (со 135,6 тыс. до 197,8 тыс. штук) увеличилось количество страховых случаев по ИСЖ и на 80% (с 35,1 тыс. до 63,2 тыс. штук) — по НСЖ.

Размер регуляторных резервов страховщиков жизни по состоянию на 30 июня 2021 года превысил 1,4 трлн рублей, продемонстрировав рост на 3,6% по сравнению с 30 июня 2020 года.

Отмечается, что ВСС собрал и проанализировал данные 23 страховых компаний, суммарно представляющих почти 100% рынка страхования жизни.

