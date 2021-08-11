По данным исследования платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, скорость совершения ипотечной сделки является важным фактором для более чем 22% россиян. А в периоды ухудшения ситуации с COVID-19 будущие заемщики даже настаивают на дистанционном формате сделки. Какие онлайн-опции доступны сейчас в сделке по приобретению жилья и о каких нюансах нужно знать?