Банк России установил официальные курсы валют на 12 августа.
Курс доллара вырос на 37,33 копейки, составив 73,9695 рубля (73,5962 рубля на 11 августа). Курс евро увеличен на 26,79 копейки, до 86,6257 рубля (86,3578 рубля на 11 августа).
На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,02 рубля (плюс 10 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,7 рубля (плюс 3 копейки).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,88—74,1 рубля за доллар и 86,51—86,82 рубля за евро.