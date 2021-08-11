Человек должен самостоятельно решать, необходимо ли ему подключение дистанционных каналов доступа к банковскому счету, а не получать этот доступ по умолчанию в пакете с остальными услугами. Такие рекомендации подготовил Банк России для дополнительной защиты уязвимых категорий граждан (людей с инвалидностью, пожилых) от различных видов мошенничества, в том числе с применением методов социальной инженерии.

«Если же клиент пользуется мобильным банком или другими цифровыми услугами, необходимо предоставить ему опцию скрывать счета, вклады или карты в мобильном приложении и устанавливать ограничения по параметрам операций (сумма, количество, закрытый перечень доступных получателей)», — уточняет регулятор.

Кредитным организациям, считают в ЦБ, также следует внедрять так называемый сервис «второй руки», когда человек может по договоренности с другим клиентом этого банка назначить его своим помощником. Предполагается, что помощник будет получать уведомления о планируемых операциях с использованием цифровых каналов и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит какую-то необычную активность, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит, и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции. Инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а при получении запроса на отключение такой услуги банкам рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества.

