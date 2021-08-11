Повышение МРОТ должно быть плавным, достижение уровня в 20 тыс. рублей в месяц возможно на перспективу, через пять-шесть лет, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«МРОТ следует повышать плавно, думаю, что это (резкое повышение минимального размера оплаты труда) не произойдет. Повышение МРОТ до 20 тыс. рублей в месяц — это перспективы на ближайшие пять-шесть лет, когда МРОТ плавно может повышаться ежегодно на 1 000—1 200 рублей в год», — сказал Рязанский.

Сенатор не исключил, что подобное предложение относится к предвыборным дебатам, напомнив, что МРОТ ежегодно повышается плавными решениями бюджетного процесса. «Все решения были плавными, они не были такими резкими, скачкообразными», — сказал парламентарий.

Рязанский напомнил, что значительное влияние на величину МРОТ оказывает соотношение между производительностью труда и заработной платой: эти показатели «всегда ходят вместе, они по жизни вместе». Кроме того, по словам законодателя, для решения вопросов по значительному увеличению МРОТ требуется просчитать, какое влияние это окажет не только на федеральный бюджет, но и на региональные и местные бюджеты. «Требуется согласование региональных бюджетных процедур. Решение трехсторонней комиссии должно быть только консолидированным», — подчеркнул он.

По словам сенатора, понятно, что резкий, скачкообразный рост МРОТ, не подкрепленный реальными возможностями бюджетов, может привести к достаточно серьезным процессам бюджетных корреляций в регионах. «Процесс повышения МРОТ должен быть постепенным», — заключил политик.