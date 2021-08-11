Более трети компаний малого и среднего бизнеса, ведущих внешнеэкономическую деятельность, ожидают в ближайшие полгода улучшения ситуации в бизнесе. Таковы результаты исследования, проведенного платежной системой «Таможенная карта» (входит в группу банка «Открытие») и аналитическим центром НАФИ.

В совместном пресс-релизе «Таможенной карты» и НАФИ отмечается рост оптимистических ожиданий среди компаний МСБ, ведущих внешнеэкономическую деятельность. В частности, существенно увеличилась доля организаций, ожидающих в ближайшие полгода улучшения ситуации в бизнесе (36% против 20% в 2020 году), а также в компаниях зарубежных партнеров (24% против 13% в 2020 году).

Половина опрошенных (50%) отметили сокращение объемов внешнеэкономической торговли с начала пандемии. За девять месяцев с предыдущего измерения в сентябре 2020 года эта доля уменьшилась на 9 процентных пунктов. Кризис на затронул 39% малых и средних предприятий, осуществляющих ВЭД, еще для 11% пандемия послужила катализатором роста объемов внешней торговли.

Компании МСБ сдвинули сроки возвращения к докризисным объемам внешней торговли. Большинство представителей МСБ ожидают, что это произойдет не ранее чем через полгода-год (рост на 14 п. п. с предыдущей волны измерений в 2020 году — до 62%). Существенно снизилась доля тех, кто ждет восстановления прежних объемов в ближайшей перспективе, уже через один — три месяца (падение на 10 п. п., до 5%). Каждая десятая компания (10%) отметила, что восстановление внешнеторгового оборота уже произошло.

В следующие полгода сокращения объема зарубежной торговли не ожидается: 55% импортеров и 51% экспортеров планируют оставить объем закупаемых и продаваемых товаров и услуг на прежнем уровне, а 20% импортеров и 24% экспортеров — увеличить.

«Результаты проведенного исследования демонстрируют, что при осуществлении внешнеэкономической деятельности наибольшие трудности и неудобства у представителей МСБ вызывают организационные моменты, связанные с логистикой и перевозками (16%), таможенные услуги (14%), отчетность и декларирование (9%). Финансовая поддержка остается одной из самых востребованных мер при ведении ВЭД (12%). Кроме того, представители МСБ считают, что упростить ведение ВЭД в их организациях могли бы модернизация документооборота (11%), консультационная поддержка и доступность справочной информации (8%)», — приводится в пресс-релизе комментарий генерального директора «Таможенной карты» Андрея Возмилова.

Организаторы исследования уточнили, что опрос методом телефонных интервью проводился в июне 2021 года среди 375 компаний сектора МСБ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, в 52 регионах, представляющих все федеральные округа, и репрезентируют базу предприятий ВЭД сектора МСБ по федеральным округам, отрасли, размеру бизнеса.