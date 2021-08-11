Бывший глава негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный» в Тольятти Георгий Коростелев предстанет перед судом за хищение 57 млн рублей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета негосударственного пенсионного фонда города Тольятти «Муниципальный» Георгия Коростелева и Сергея Околеснова, осуществляющего предпринимательскую деятельность в области негосударственного пенсионного обеспечения. Действия Околеснова квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества), а Коростелева — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016—2017 годах жители Москвы Околеснов и Коростелев незаконно изъяли с расчетных счетов НПФ «Муниципальный» 48,6 млн рублей под видом реорганизации фонда. Также они реализовали фонду личное неликвидное имущество по значительно завышенной стоимости — 8,4 млн рублей. Таким образом соучастники обманным путем похитили денежные средства фонда на общую сумму более 57 млн рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, а также исполнения приговора наложили арест на недвижимое имущество Околеснова на сумму более 200 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.