Иностранные инвесторы активизировали покупки российских облигаций федерального займа на вторичном рынке: в июле наблюдался рекордный с февраля 2020 года приток нерезидентов на рынок российского государственного долга. Об этом пишет Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» , уточняя, что объем номинальных вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном Расчетном Депозитарии за месяц вырос на 169,2 млрд рублей.

«Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в июле выросла на 0,9 процентного пункта, до 19,9% (в номинальном выражении вложения увеличились на 169,2 млрд рублей)», — говорится в материале.

Объем размещений ОФЗ на аукционах в июле составил 154 млрд рублей (в июне — 184 млрд), что соответствовало 22,3% от планового номинального объема размещения ОФЗ в III квартале 2021 года. В среднем за один аукцион в июле Минфин России размещал ОФЗ на 38,5 млрд рублей. Основные покупки на аукционах ОФЗ совершали системно значимые кредитные организации (51,5% от объема размещений в июле), доля участия нерезидентов немного снизилась (на 0,7 п. п., до 21,7%), в абсолютном выражении объем покупок нерезидентов составил 33,5 млрд рублей. При этом на вторичных биржевых торгах ОФЗ в июле нерезиденты и дочерние иностранные организации значительно нарастили покупки ОФЗ: зафиксирован рост на 34,4 млрд рублей по сравнению с июнем, до 55 млрд рублей.

Из обзора ЦБ также следует, что после существенного наращивания в июне короткой позиции по валюте на валютных свопах со стороны нерезидентов в июле произошла заметная коррекция, но это не оказало негативного влияния на внутренний рынок.



«Одними из основных участников рынка валютных свопов являются иностранные инвесторы, которые обычно занимают короткую позицию по валюте в рамках операций «керри-трейд». В июне совокупная нетто-позиция нерезидентов и дочерних иностранных банков впервые превысила 20 млрд долларов США. С одной стороны, это свидетельствует о привлекательности российского финансового рынка. С другой стороны, при изменении конъюнктуры нерезиденты резко сворачивают свои позиции, что может усиливать риски повышения волатильности. Однако уже в июле позиция снизилась до 12 млрд долларов США, а волатильности на внутреннем рынке не наблюдалось. Нерезиденты не всегда сопровождают свои операции на валютных свопах конверсионными сделками, а значит, их давление на валютный рынок ограничено», — поясняет регулятор.



В ЦБ добавляют, что помимо системно значимых банков, которые традиционно продают иностранную валюту на бирже при возникновении дополнительного спроса со стороны иностранных участников, с 2020 года нефинансовые организации (без банков-посредников) начали активно продавать валюту. Несколько таких компаний-экспортеров продали с 2017 года валюты на 3,5 трлн рублей, что значительно превышает весь объем покупок валюты на бирже нерезидентами и дочерними иностранными банками за тот же период (778 млрд рублей).

В целом в ЦБ констатируют, что ужесточение ограничительных мер, вызванное глобальным распространением нового штамма COVID-19 «дельта» в разных странах мира в июле 2021 года, носило точечный характер благодаря постепенному увеличению уровня вакцинации населения. Это способствовало дальнейшему восстановлению экономики в ряде стран. Сохранение ведущими регуляторами стимулирующей денежно-кредитной политики положительно отразилось на настроениях инвесторов и привело к росту ключевых глобальных фондовых индексов. Ситуация на формирующихся рынках в целом оставалась стабильной, отмечалось увеличение чистого притока капитала на финансовые рынки стран с развивающейся экономикой.