Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику в ходе основной торговой сессии в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос 0,39% и составил 3 877,37 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,59% — до отметки 1 656,2 пункта.

Наибольший рост котировок зафиксирован в ценных бумагах ВТБ (плюс 1,85%), Mail.ru (плюс 1,6%), «Яндекса» (плюс 1,31%), «Сургутнефтегаза» (плюс 1,24%), «РусГидро» (плюс 1,14%). Максимальное снижение стоимости продемонстрировали ценные бумаги группы компаний Petropavlovsk (минус 2,45%), FixPrice (минус 2,29%), НЛМК (минус 1,5%), «Полюса» (минус 0,9%), Ozon (минус 0,81%).

«Российский рынок акций начал торговую сессию в плюсе (на фоне выросшей фондовой Азии и стабилизации нефти). К закрытию торговой сессии индексы также увеличились, хотя нефтяные котировки в течение дня стали снижаться после призыва США увеличить добычу нефти в странах ОПЕК+. Хотя у инвесторов остаются опасения, связанные с третьей волной коронавируса и снижением потребления нефти, в мире увеличиваются темпы вакцинации, что дает надежду на скорое ослабление карантинных ограничений», — отметил трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.