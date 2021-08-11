Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 73,75 рубля, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,55 рубля (минус 12 копеек).

В ходе торгов было проведено 29,8 тыс. сделок с долларом почти на 1,8 млрд долларов и 5,2 тыс. сделок с евро на 328 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,68—74,14 рубля за доллар и 86,51—86,92 рубля за евро.

«Большую часть торгового дня пара доллар/рубль находилась вблизи уровня 74 рублей. Внимание инвесторов было сосредоточено на данных по инфляции в США за июль. Вышедшие во второй половине дня цифры отразили некоторое замедление темпов роста индекса потребительских цен, что мгновенно усилило аппетит к риску на глобальных рынках и спровоцировало коррекцию доллара… На локальном рынке американская валюта также скорректировалась и опускалась ниже 73,7 рубля, хотя в последующие часы восстановилась до 73,8 рубля», — отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

