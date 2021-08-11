Брокерская отрасль в целом готова к введению нормативов достаточности капитала и краткосрочной ликвидности. К такому выводу пришел ЦБ, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» .

Регулятор напоминает, что с 1 октября планирует установить для брокеров обязанность соблюдать нормативные значения для показателя достаточности капитала (ПДК) и показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ). «Регуляторные новации проводятся на фоне повышения значимости брокерской отрасли для финансовых рынков в связи с существенным ростом количества клиентов и объема клиентских активов», — поясняется в материале. Предполагается поэтапное установление нормативов: с 4% до 8% — для ПДК; с 70% до 100% — для ПКЛ. На текущий момент брокеры обязаны только рассчитывать ПДК и ПКЛ на ежемесячной основе.

ЦБ смягчил требования к капитальным нормативам брокеров Важным в новом варианте проекта указания стало смягчение по учету рисков при формировании резервов на клиентов с особым уровнем риска.

«По состоянию на конец I квартала 2021 года у абсолютного большинства компаний показатели, рассчитанные в соответствии с действующим регулированием, превышают планируемые пороговые значения ПДК и ПКЛ. Остальные компании планируют в ближайшее время принять меры по повышению достаточности капитала и ликвидности в целях соблюдения нормативов в обозначенные сроки», — отмечают в ЦБ.

Вместе с тем в рамках норматива достаточности капитала новые требования по расчету кредитного риска в отношении клиентов с особым уровнем риска, а также требования по расчету резервов на возможные потери потребуют от профессиональных участников принятия мер, которые позволят обеспечить наличие надежного уровня капитала у профессионального участника, в том числе обеспечить способность покрытия возможных финансовых потерь за свой счет, в случае реализации рисков, добавляют в Банке России.



Указанные регуляторные новации будут способствовать повышению уровня устойчивости брокерских компаний в условиях роста их системной значимости, заключает регулятор.