Минфин России в среду, 11 августа, по итогам двух аукционов по облигациям федерального займа разместил бумаги на 110,578 млрд рублей, следует из сообщений на сайте ведомства.

Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с погашением 14 марта 2029 года были размещены бумаги на 55,952 млрд рублей, при этом спрос достигал 107,595 млрд. Выручка от размещения составила 55,479 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 98,027% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,16% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,1089% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,15% годовых.

На аукционе по ОФЗ-ПД выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года были размещены облигации на 54,626 млрд рублей при спросе на 66,228 млрд. Выручка от размещения составила 53,932 млрд рублей.



Цена отсечения — 97,7577% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,37% годовых. Средневзвешенная цена — 97,9036% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,36% годовых.