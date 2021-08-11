Минфин России в среду, 11 августа, по итогам двух аукционов по облигациям федерального займа разместил бумаги на 110,578 млрд рублей, следует из сообщений на сайте ведомства.
Так, на аукционе по ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с погашением 14 марта 2029 года были размещены бумаги на 55,952 млрд рублей, при этом спрос достигал 107,595 млрд. Выручка от размещения составила 55,479 млрд рублей.
Цена отсечения равнялась 98,027% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,16% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,1089% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,15% годовых.
На аукционе по ОФЗ-ПД выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года были размещены облигации на 54,626 млрд рублей при спросе на 66,228 млрд. Выручка от размещения составила 53,932 млрд рублей.
Цена отсечения — 97,7577% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,37% годовых. Средневзвешенная цена — 97,9036% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,36% годовых.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
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Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
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КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.99%
|
14.08.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.87%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
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Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
10.54%
|
12.07.2022
погашение
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МаксимаТелеком-БО-П01
МаксимаТелеком
|
9.93%
|
18.07.2023
погашение
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