Профицит федерального бюджета РФ по итогам семи месяцев составил около 890,3 млрд рублей, свидетельствуют данные сводки Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь — июль 2021 года» .

По предварительной оценке, объем поступивших доходов за январь — июль составил 13 трлн 650 млрд 323,9 млн рублей, или 72,7% к общему объему доходов, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», исполнение расходов — 12 трлн 760 млрд 25,8 млн, или 59,3% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному указанным законом, и 54,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Профицит достиг 890 млрд 298,1 млн рублей.

Согласно опубликованной Минфином ранее предварительной оценке, профицит федерального бюджета РФ по итогам января — июня 2021 года составлял 625 млрд 912,9 млн рублей.

