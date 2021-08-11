Центробанк РФ пока не видит рисков для финансовой стабильности в доле граждан, которые вложились в иностранные акции, или в доле иностранных акций в портфеле, при этом при определенных условиях наличие у граждан иностранных акций может укрепить финансовую стабильность. Об этом заявил в интервью агентству Reuters первый зампред Банка России Сергей Швецов (текст интервью выложен на сайте регулятора).

По его словам, в России никогда не обсуждался запрет на торговлю иностранными акциями. «Мы сознательно пошли на то, чтобы создать регуляторные возможности для доступа наших граждан к иностранным активам <…>, потому что прекрасно понимаем: чтобы зарабатывать на рынке капитала, нужно иметь диверсифицированный портфель, а возможности фондового рынка России в этом смысле ограниченны. В интересах граждан все-таки формировать такие инвестиционные стратегии, у которых будет перспектива обогнать в доходности депозиты и государственные ценные бумаги в долгосрочном временном разрезе», — пояснил представитель ЦБ.

Швецов: процентные ставки — это не решающий фактор для прихода людей на фондовый рынок Процентные ставки не являются единственным или решающим фактором, обуславливающим приход розничных инвесторов на фондовый рынок. Об этом заявил в интервью агентству Reuters первый зампред Банка России Сергей Швецов (текст интервью выложен на сайте регулятора).

Объясняя упомянутую журналистами тенденцию — во II квартале «физические лица перевернулись и стали покупать больше российских акций, чем иностранных», — Швецов отметил: «Россия очень хорошо выглядела в этом году: нефть росла, у нас хорошие макроэкономические показатели, российский фондовый рынок с точки зрения дивидендной доходности даст фору всем рынкам, и граждане очень рационально следовали тем рекомендациям, которые получали от брокеров».

«В целом интерес к российским акциям у физлиц очевиден: они гораздо дешевле, чем акции других стран, и имеют хорошую доходность. Население лучше понимает национальные российские компании, потому что больше пользуется их продукцией, лучше понимает, как устроена экономика этих компаний», — констатировал первый зампред Банка России.

«С нашей точки зрения, объективная картинка такова, что российские акции — это очень привлекательный актив, и мы поэтому просили брокеров, чтобы они про российские акции больше рассказывали, помещали их в начало своей презентации. При этом объективно освещая перспективы и российских акций, и иностранных», — добавил он.

«Пока мы не видим рисков для финансовой стабильности ни в доле граждан, которые вложились в иностранные акции, ни в доле иностранных акций в портфеле, — подчеркнул при этом Швецов. — Конечно, это нужно смотреть и мониторить. Но для меня не очевидно, что большая доля иностранных акций создает риски финансовой стабильности. Потому что эти акции — это отток капитала, когда они приобретаются нашими гражданами в стабильных условиях, но в условиях кризиса возможные продажи иностранных акций будут порождать приток. То есть это фактор, который будет играть в обратную сторону, за финансовую стабильность».

Банк России: рост вложений физлиц в иностранные акции имеет неоднозначный эффект Чистый приток средств физических лиц в акции и облигации нерезидентов за 2020 год составил 638 млрд рублей, в том числе в иностранные акции вложено 415 млрд рублей, в облигации — 223 млрд.

Вместе с тем первый зампред Центробанка отметил, что для регулятора ситуация «новая, как и вся глобализация рынков капитала». «Фактор глобализации — в нашем фокусе, его мы в наших стратегиях и планах учитываем», — добавил он.



Также Швецов, комментируя планы Московской биржи запустить осенью торги иностранными акциями в валюте, заявил, что то, «в какой валюте торгуются акции, не влияет на привлекательность самих акций, на объем средств, которые физические лица размещают в иностранные акции».