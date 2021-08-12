Комитет по платежным системам Ассоциации банков России (АБР) разработал рекомендации для кредитных организаций по порядку обеспечения бесперебойного осуществления перевода денежных средств в рамках платежных систем с использованием платежных карт, чтобы минимизировать риск временной невозможности оказания платежных услуг в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом вице-президент АБР Алексей Войлуков сообщил ТАСС.

«Это общие рекомендации в целом, что банки должны в случае заинтересованности cделать заранее для возможности бесперебойного перевода для их клиентов своего процессинга из того места, где они сейчас обслуживаются, в дополнительный резервный. Грубо говоря, если возникнет какая-то ситуация, технический глобальный сбой или не сойдутся в условиях, или какие-то другие факторы, риски, в том числе страновые, политические, много разных вариантов, когда могут отключить от этого процессинга, то переход на новое место обычно занимает продолжительное время, от пары-тройки недель, если очень оперативно работать», — пояснил Войлуков.

«Поэтому мы общие рекомендации на комитете проработали, что можно сделать заранее, чтобы иметь возможность уже в течение буквально одного-двух дней сразу перейти на новое место обработки, чтобы для клиентов не возникало этого простоя тех расчетов, к которым все привыкли. Безналичный расчет у нас уже везде массово применяется — более 70% расчетов клиентов-физлиц делается безналично, поэтому любое отключение, тем более на длительный срок, приводит к большому негативному последствию, особенно для клиентов», — добавил он.

В документе, в частности, содержатся рекомендации банкам проводить предварительную работу с выбранным процессором по тестовому обмену информацией в рамках технологической интеграции, а также включать в договоры с операторами услуг информационного обмена положения по обеспечению бесперебойности оказания услуг на период миграции и содействию в ее скорейшем завершении.

Примером форс-мажора может быть ситуация в марте 2019 года, когда международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство в своих системах Еврофинанс Моснарбанка после его добавления в санкционные списки США. Это повлекло за собой блокировку карт, выпущенных банком. Тогда процессинг был прекращен по вине подрядчика банка — «Картстандарта».