Рубль слабо меняется к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,4 рубля, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,1825 рубля (минус 0,75 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,3375—73,445 рубля за доллар и 86,15—86,66 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.