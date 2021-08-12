Госдума в октябре может принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда, пишут «Известия» . Такой документ готовы поддержать в профильном комитете парламента, а также во всех фракциях Госдумы.

С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, предполагают подготовленные правительством поправки. Законопроект Кабмина «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в октябре может принять Госдума. Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, уточнили авторы документа. Однако в отдельных случаях происходят отказы. «В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — указано в пояснительной записке.

Для подготовки изменений в ряд нормативных правовых актов Банка России, а также доработки информационных систем негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда РФ правительство предлагает отложенное вступление закона в силу: с 1 июля 2022 года. Кроме того, в Кабмине подчеркивают, что принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов, муниципальных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также не окажет влияния на достижение целей какой-либо государственной программы.

«Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет. Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли», — пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, добавив, что ряд мер по защите граждан уже приняли, но проблема осталась.